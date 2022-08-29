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Başkan Erdoğan'dan Büyük Taarruz'un 100'üncü yılı şanlı zafer buluşmasında önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan'dan Büyük Taarruz'un 100'üncü yılı şanlı zafer buluşmasında önemli açıklamalar
29.08.2022 16:05

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Son dakika haberi! Türkiye, Büyük Taarruz'un 100 yıldönümünü tüm yurtta düzenlenen etkinliklerle kutluyor. Başkan Erdoğan, Kütahya'daki 30 Ağustos 1922-2022 Büyük Zafer’in 100. Yılı Etkinlikleri töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Düşmanın, Adana, Antep, Maraş direnişleriyle pabucun pahalı olduğunu görünce, sinsi amaçlarının taşeronluğunu Yunan’a bıraktığını belirten Erdoğan, "Mücadelenin sadece silahla, parayla değil; imanla, kararlılıkla, azimle kazanıldığını herkes gördü." dedi. Kütahya'da yapımı tamamlanan 343 projenin açılışını yapan Başkan Erdoğan projelerin yatırım tutarının 5,5 milyar lirayı bulduğunu belirtti.

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