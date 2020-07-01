Başkan Erdoğan'dan Bakan Albayrak'a destek paylaşımı: Hesabını elbette soracağız

01.07.2020 18:51

Son dakika haberine göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kızı Esra Albayrak ve damadı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a yapılan ahlaksız saldırılara karşı sosyal medya hesabı üzerinden destek paylaşımında bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kızı Esra Albayrak ve damadı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a yapılan

ahlaksız saldırılara karşı sosyal medya hesabı üzerinden destek paylaşımında bulundu.

Dünyaya gözlerini henüz açmış bir bebek üzerinden, ailesine ve onların temsil ettiğini düşündükleri değerlere saldıran alçakların peşini bırakmayacağız.



Hukuk önünde her birinden işledikleri suçun hesabını elbette soracağız. pic.twitter.com/ulw2K0PRPG — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 1, 2020

Hukuk önünde her birinden işledikleri suçun hesabını elbette soracağız." ifadelerine yer verdi.