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Başkan Erdoğan'dan Bakan Albayrak'a destek paylaşımı: Hesabını elbette soracağız

Başkan Erdoğan'dan Bakan Albayrak'a destek paylaşımı: Hesabını elbette soracağız
01.07.2020 18:51

Son dakika haberine göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kızı Esra Albayrak ve damadı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a yapılan ahlaksız saldırılara karşı sosyal medya hesabı üzerinden destek paylaşımında bulundu.


Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kızı Esra Albayrak ve damadı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a yapılan
ahlaksız saldırılara karşı sosyal medya hesabı üzerinden destek paylaşımında bulundu.



Başkan Erdoğan yaptığı paylaşımda, "Dünyaya gözlerini henüz açmış bir bebek üzerinden, ailesine ve onların temsil ettiğini düşündükleri değerlere saldıran alçakların peşini bırakmayacağız.

Hukuk önünde her birinden işledikleri suçun hesabını elbette soracağız." ifadelerine yer verdi.

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