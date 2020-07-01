Başkan Erdoğan'dan Bakan Albayrak'a destek paylaşımı: Hesabını elbette soracağız

Son dakika haberine göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kızı Esra Albayrak ve damadı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a yapılan ahlaksız saldırılara karşı sosyal medya hesabı üzerinden destek paylaşımında bulundu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kızı Esra Albayrak ve damadı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a yapılan
ahlaksız saldırılara karşı sosyal medya hesabı üzerinden destek paylaşımında bulundu.
Dünyaya gözlerini henüz açmış bir bebek üzerinden, ailesine ve onların temsil ettiğini düşündükleri değerlere saldıran alçakların peşini bırakmayacağız.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 1, 2020
Hukuk önünde her birinden işledikleri suçun hesabını elbette soracağız. pic.twitter.com/ulw2K0PRPG
Başkan Erdoğan yaptığı paylaşımda, "Dünyaya gözlerini henüz açmış bir bebek üzerinden, ailesine ve onların temsil ettiğini düşündükleri değerlere saldıran alçakların peşini bırakmayacağız.
Hukuk önünde her birinden işledikleri suçun hesabını elbette soracağız." ifadelerine yer verdi.