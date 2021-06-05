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Başkan Erdoğan'dan Ay Yıldızlı çakı sürprizi! "Devamlı yanımda taşırım" diyerek cebinden çıkarttı

Başkan Erdoğan'dan Ay Yıldızlı çakı sürprizi!
05.06.2021 17:30
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Başkan Erdoğan'ın "doğal gaz"...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 5 Haziran Dünya Çevre Günü Toplu Açılış Töreni'nde konuştu. Samsun ile canlı bağlantı gerçekleştiren Başkan Erdoğan'ın makas diyaloğu gülümsetti.


Başkan Erdoğan, toplu açılış programı kapsamında Samsun ile canlı bağlantı gerçekleştirdi. Erdoğan, açılış dolayısıyla kurdela ve makasların çocuklara verilmesini söyledi. Canlı bağlantı yapılan Samsun'da makasların hazır bulunmaması gülümseten anlara neden oldu.

DOĞAL MAKASINIZ YOK MU?
Bunun üzerine Başkan Erdoğan, "Siz doğal makas bulamıyor musunuz? Bende doğal makas var. Devamlı yanımda taşırım" diyerek cebindeki Ay Yıldızlı çakıyı gösterdi ve "Bu doğal ve maharetleri de çoktur" dedi.

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