Başkan Erdoğan'dan askerlik celp tarihleriyle ilgili flaş açıklama

04.05.2020 20:48

Kabine, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 6. Kez telekonferans yöntemi ile toplandı. Başkan Erdoğan askerlik celp tarihleriyle ilgili yaptığı açıklamada, "Askerlik terhis işlemleri 31 Mayıs'ta başlayacak. Milli Savunma Bakanlığı'nın atama, görevlendirme 1 Haziran'da, bedelli askerlik 20 Haziran'da yeniden başlayacak." dedi. Erdoğan hac farizasıyla ilgili olarak, "Hac farizasının yerine getirilip, getirilmeyeceğine ilişkin olarak Diyanet İşleri Başkanlığımız kendi içinde ve diğer ülkelerle görüşerek kararını verecek." dedi.