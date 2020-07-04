Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kartal Devlet Hastanesi Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, asker uğurlama törenlerinde sosyal mesafe kurallarının hiçe sayıldığı ve koronavirüsün hızla yayılmasına sebep olan görüntülere tepki gösterdi. Bu görüntülerle ilgili sert tepki gösterden Başkan Erdoğan, "Asker uğurlama derken arkadaşınızı zehirliyoruz. Böyle bir yaklaşım olmaz. Valime de söyledim, İstanbul'da buna müsaade etmeyeceksiniz." ifadelerini söyledi.
Başkan Erdoğan'dan 'asker uğurlama' uyarısı: ''Talimatı verdim bu görüntülere izin vermeyeceğiz''
04.07.2020 15:57
- Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Kartal Devlet Hastanesi Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar
- Başkan Erdoğan'dan 'asker uğurlama' uyarısı: ''Talimatı verdim bu görüntülere izin vermeyeceğiz''
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