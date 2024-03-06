Son dakika haberi! Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan yerel seçim çalışmaları kapsamında mitinglerine devam ediyor. Başkan Erdoğan Malatya'da gerçekleştirilen mitingde önemli açıklamalarda bulundu. CHP'nin terörün siyasi ayağı DEM ile yaptığı ittifaka sert tepki gösteren Erdoğan, "Pusulasını şaşıranı Kandil'le DEMlenmeyi marifet sananı Malatya affeder mi? Eser ve hizmet siyasetiyle şehrini geliştireni Malatya unutur mu?" dedi. Yıl sonuna kadar 200 bin deprem konutunun teslim edileceğini belirten Erdoğan AK Parti gölgesinde yerel seçimlere gidenlere sert tepki gösterdi. Erdoğan, "Türkiye bugüne kadar ne çektiyse programı, projesi olmayan 'zübük siyasetçi' tiplerinden çekmiştir." ifadelerini kullandı.