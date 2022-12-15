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Başkan Erdoğan'dan ABD'ye terör tepkisi: "Sabrımız taştı"

Başkan Erdoğan'dan ABD'ye terör tepkisi: "Sabrımız taştı"
15.12.2022 13:12

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Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türkmenistan'daki Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Devlet Başkanları Üçlü Zirvesi’nin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Orada da bu işin noktasını inşallah koyacağız." dedi. ABD'nin teröre karşı desteğine ve bölgedeki terör örgütü YPG/PKK'nın petrol faaliyetlerine tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Ama artık sabır bitti. Şimdi onların, o rafinerileri, petrol kuyuları vesaire, bunlara yönelik de her türlü adımı attık, atıyoruz." ifadelerini kullandı. Putin'e yaptığı Suriye teklifini de duyuran Erdoğan, "Biz şu an itibarıyla Suriye-Türkiye-Rusya üçlü olarak bir adım atalım istiyoruz." şeklinde konuştu.

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