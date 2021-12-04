Başkan Erdoğan'a bombalı tuzak girşimi nasıl engelledi?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a bombalı tuzak son anda engellendi. Başkan Erdoğan'ın mitingi için Mardin'den Siirt'e görevlendirilen polis memurunun özel aracında bombalı tuzak tespit edildi. Peki bu saldırı girişimi fark edilidi? Olayın perde arkasında ne var? A Haber canlı yayınına katılan Terör ve Güvenlik Uzmanı Gürsel Tokmakoğlu çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Planlı bir saldırı girişimi olduğuna dikkat çeken Tokmakoğlu, polisin seyir halindeyken aracın altına terör örgütü tarafından gizlenen bombayı farketmesinin şüphe uyandırdığını söyledi.

"İSTİHBARAT SORUNUYLA KARŞI KARŞIYAYIZ"

Tokmakoğlu, Mardin'de görevli polisin memurunun Siirt'te Başkan Erdoğan'ın mitingi için görevlendirilmesinin ve özel aracının terör örgütü tarafından tespit edilmesinin büyük bir istihbarat eksiği olduğunu belirtti.

Gürsel Tokmakoğlu canlı yayında şu ifadeleri kullandı: "Planlı bir saldırı olması bende endişe uyandırdı. Daha önceden hesaplanmış olması vahim bir durum. Bütün süreç incelenmeli, bunun (bombalı düzenek) oraya yerleştirilmesi yeniden gözden geçirilmeli. Menşei ve kimin bu düzeneği nasıl hazırladığı ortaya çıkarılmalı. Polis memurunun oraya (miting alanına) gidecek kadar hesabını yapmış olmalarında kaynaklı bir durum var. Buradad bir istihbarat sorunuyla karşı karşıyayız." ifadelerini kullandı.