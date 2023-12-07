Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin beşinci toplantısı kapsamında resmi ziyarette bulunduğu Yunanistan'da, Başbakan Kiryakos Miçotakis'i kabul etti. İki lider görüşmenin ardından ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Ege'yi bir barış ve iş birliği denizine dönüştürmek istediklerini belirten Başkan Erdoğan, "Aramızda çözülemeyecek hiçbir sorun yok. Yeter ki büyük resme odaklanalım, denizi geçip derede boğulanlardan olmayalım" dedi. Öte yandan Miçotakis, 10 Ege adasında Türk vatandaşlarının 7 gün vizesiz seyahat etmesi konusunda karara vardıkarını bildirdi.