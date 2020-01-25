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Başkan Erdoğan: Vatandaşlar yapılacak konutlara yerleşecek

Başkan Erdoğan: Vatandaşlar yapılacak konutlara yerleşecek

25.01.2020 20:03

Elazığ'da meydana gelen 6,8'lik depremin ardından bölgeye giden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ'daki incelemelerin ardından Malatya'ya geçti. Malatya'nın Doğanyol ilçesinde de incelemelerde bulunan Erdoğan, "Vatandaşlar yapılacak konutlara yerleşecek" açıklamasında bulundu.


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