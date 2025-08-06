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Başkan Erdoğan Uluslararası Arkeoloji Sempozyumu'nda açıkladı: Dünyada ilk sıradayız!

Uluslararası Arkeoloji Sempozyumu ve Arkeolojinin Altın Çağı Sergisi'nin açılış töreninde konuşan Başkan Erdoğan, "Türkiye, gerek toprak yüzeyi gerek su altı keşiflerinde dünya arkeolojisinde ilk sırada yer alıyor. " ifadelerini kullandı. Anadolu'nun kadim geçmişine vurgu yapan Erdoğan, "Milletçe biz bin yıldır buradayız, bu topraklarda yaşıyoruz, inşallah kıyamete kadar da burada olmaya devam edeceğiz" dedi. Türkiye'ye kazandırılan eserleri hatırlatan Başkan Erdoğan,2002'den bugüne13 bin 291 tarihi eserin ana vatana kazandırıldığını belirtti.

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