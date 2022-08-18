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Başkan Erdoğan Ukrayna'ya gidiyor! Barış masası Lviv'de kuruluyor: Erdoğan-Zelenskiy-Guterres

Başkan Erdoğan Ukrayna'ya gidiyor! Barış masası Lviv'de kuruluyor: Erdoğan-Zelenskiy-Guterres
18.08.2022 08:23

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Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin davetine icabetle, bugün Lviv'e günübirlik çalışma ziyareti gerçekleştirecek. Ziyaret sırasında ayrıca, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in iştirakleriyle üçlü bir görüşme gerçekleştirilmesi de öngörülüyor. Söz konusu görüşmede Ukrayna tahılının dünya pazarlarına ihracı amacıyla teşkil edilen mekanizmanın faaliyetlerinin artırılarak sürdürülmesi ile Ukrayna-Rusya Savaşı'nın diplomatik yollarla sona erdirilebilmesine yönelik olarak atılabilecek adımlar ele alınacak.

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