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Başkan Erdoğan talimatı verdi indirimler halka nefes aldıracak!

Başkan Erdoğan talimatı verdi indirimler halka nefes aldıracak!
13.08.2022 10:33

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Son dakika haberi! Başkan Erdoğan’ın Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde temel tüketim ürünlerinde indirim yapılacağına ilişkin müjdesi vatandaşları sevindirdi. Konya, Trabzon, Kayseri ve İstanbul'da konuşan vatandaşlar, indirimin bir an önce etiketlere yansımasını beklediklerini belirterek, “Daha ucuza alışveriş yapabileceğimiz bir seçeneğimiz olacak. Müthiş bir uygulama” dedi. Başkan Erdoğan'ın sözlerine destek veren bir vatandaş, "Bu zamana kadar ne dediyse yaptı. Fahiş fiyatlara karşı savaşını sürdürüyor." ifadelerini kullandı.

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