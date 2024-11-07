Başkan Erdoğan Macaristan'da! Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'ne katılacak!

Giriş Tarihi: 07 Kasım 2024 12:03 Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2024 12:03

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kasım ayında yoğun bir diplomasi trafiği gerçekleştirecek.

Erdoğan, ilk olarak Kırgızistan'da gerçekleştirilecek Türk Devletleri Teşkilatı zirvesine katıldı.

Zirvede "Türk Dünyasının Güçlendirilmesi: Ekonomik Entegrasyon, Sürdürülebilir Kalkınma, Dijital Gelecek ve Herkes için Güvenlik" temasına odaklanıldı.

Ayrıca bu ziyarette Erdoğan, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan liderleri ile baş başa görüşmeler gerçekleştirdi.

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YENİ DURAK: MACARİSTAN

Başkan Erdoğan Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nin ardından Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'ne katılmak üzere Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye geldi.

HAVALİMANINDA KARŞILANDI

Erdoğan'ı, Ferenc Liszt Uluslararası Havaalanı'nda, Macaristan Devlet Bakanı Gergely Gulyas ve Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu karşıladı.

Başkan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da Macaristan'a geldi.

TÜRK-MACAR DOSTLUK ANLAŞMASININ 100. YILI

Macaristan'da Macaristan Başbakanı Victor Orban ile da görüşmesi beklenen Erdoğan'ın bu görüşmede İsrail'in Gazze ve Lübnan'a saldırıları üzerinden ateşkes ve İsrail'in durdurulmasına yönelik mesaj vermesi bekleniyor.

Ayrıca Türk-Macar Dostluk Anlaşması'nın 100. yılının kutlandığı dönemde gerçekleştirilen bu ziyarette ikili ilişkilerin de ele alınması öngörülüyor.

SONRAKİ DURAK SUUDİ ARABİSTAN

Başkan Erdoğan'ın 11 Kasım'da da Suudi Arabistan'ı ziyaret etmesi bekleniyor.

Başkan Erdoğan'ın kasım ayında Azerbaycan'a da bir ziyaret yapması planlanıyor.

G-20 ZİRVESİ İÇİN ROTA BREZİLYA

Kasım ayındaki en kritik programlardan biri de Brezilya'da gerçekleştirilecek G-20 Zirvesi. Erdoğan'ın 18-19 Kasım'da Rio'daki zirveye gitmesi planlanıyor. G20 zirvesinde Erdoğan'ın birçok liderle bir araya gelmesi bekleniyor.

Özellikle yeni ticari anlaşmalar ve Ortadoğu'da yükselen ateşin söndürülmesi bu görüşmelerde ele alınacak başlıklar arasında.