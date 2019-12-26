Başkan Erdoğan: Libya'ya asker gönderme tezkeresini meclise sunacağız |Video 26.12.2019 11:47

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, ''Dün sordular, asker gönderecek misiniz diye, biz davet edildiğimiz yere gideriz. Ama davet edilmediğimiz yere gitmeyiz. Şu anda böyle bir davet olduğuna göre icabet ederiz. Meclis açılır açılmaz ilk iş tezkereyi Meclis'e sunacağız.'' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Libya açıklamaları:

LİBYA MUTABAKATI

Türkiye'nin tabii bir medeniyet ve tarih havzası bulunuyor. Akdeniz ve Kuzey Afrika bu havzanın en önemli parçalarındandır. Libya'daki her gelişme bizi yakından ilgilendiriyor. Hem Osmanlı hem de Osmanlı subayı Gazi Mustafa Kemal'in yadigarıdır. Sen Gazi'nin kurduğu partiydin, o inat var ya değişmez. Gazi Mustafa Kemal 1911'de Libyalı kardeşlerimizi işgalcilere karşı teşkilatlandırmış ve onlarla savaşmıştır. Haberin var mı Bay Kemal.

Kuzey Afrika'nın tamamı gibi Libya'da ülkemizle bağı bulunan binlerce kardeşimiz bulunuyor. Kardeş Libya halkının yaşadığı sıkıntıları takip ediyoruz. meşru hükümete karşı darbeci general tarafından başlatılan saldırılara en başından beri karşı çıktı. Darbeci generale karşı mücadele yürüten Trablus yönetimine her türlü desteği verdik, veriyoruz. Libya ülkelerimizin deniz yetki alanlarının çakışması nedeniyle denizden de komşumuzdur. 2012'de ilk adımlarını attığımız çalışmaları 27 Kasım'da neticelendirdik.

LİBYA'YA ASKER GÖNDERME

Dün sordular, asker gönderecek misiniz diye, biz davet edildiğimiz yere gideriz. Ama davet edilmediğimiz yere gitmeyiz. Şu anda böyle bir davet olduğuna göre icabet ederiz. Hem deniz yetki alanlarının sınırlandırılması hem de mutabakat ile Libyalı kardeşlerimize verdiğimiz desteği bir kez daha teyit ettik. Bizim bu anlaşma ile amacımız Akdeniz'de kimsenin hakkını gasp etmek değildir, hakkımızın gasp edilmesine engel olmaktır. Biz bu adımı atmamış olsaydık, Türkiye'yi hapsedecek bir oyun sahnelenecekti. Meclis açılır açılmaz ilk iş tezkereyi Meclis'e sunacağız.