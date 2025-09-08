Başkan Erdoğan eğitim-öğretim yılı açılışında konuştu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi'nde düzenlenen 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, İzmir'deki saldırganın bağlantılarının araştırıldığını bildirdi. Erdoğan, "Menfur saldırıda şehit olan polis başmüfettişi Aydemir ile polis memurumuz Akın'a Allah'tan rahmet, yaralı polis memurlarımıza acil şifalar diliyorum." dedi. Öğrencilere Gazze'ye mesajı veren Erdoğan, "Katledilmiş kardeşlerinizi asla aklınızdan ve kalbinizden çıkarmayın. Sizlerden yarını değil çok daha ötesini hedefleyerek çalışmanızı, kendinizi geliştirmenizi, bilgi ve donanımınızı sürekli artırmanızı bekliyorum." ifadelerini kullandı.