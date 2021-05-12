Başkan Erdoğan: 'Dünya 5'ten büyüktür' çağrımızın haklılığına hep birlikte şahitlik ettik

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TRT Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması Final Programı'ndan önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, ''Birleşmiş Milletler kürsüsünden yıllardır dile getirdiğimiz 'Dünya 5'ten büyüktür' çağrımızın haklılığına hep birlikte şahitlik ettik." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'ın açıklamasından öne çıkanlar:

Yarışmaya katılan tüm kardeşlerimizi canıgönülden kutluyorum. Malumunuz içinde bulunduğumuz mübarek ramazan ayı, aynı zamanda Kur'an ayıdır.

Koronavirüs salgını nedeniyle ramazanı biraz buruk yaşıyoruz. bu sene alınan tedbirlerden dolayı teravihlerimizi evde kıldığımız, birbirimizi ziyaret edemediğimiz bir ramazan geçirdik. TRT'nin bu sene 5'incisini düzenlediği yarışma çok farklı bir mana kazanmıştır. Değerlerimize sahip çıkan programlar için tebrik ediyorum. Bu güzel yarışma her yaştan ve her kesimden insanımız tarafından beğeniyle takip ediliyor.

TRT yönetimini nitelikli, özgün, milli ve manevi değerlerimize sahip çıkan programlara imza attıkları için tebrik ediyor, başarılar diliyorum.



Başkan Erdoğan: "Birleşmiş Milletler kürsüsünden yıllardır dile getirdiğimiz 'Dünya 5'ten büyüktür' çağrımızın haklılığına hep birlikte şahitlik ettik."



"Avrupa, Müslümanlar için bir açık hava hapishanesine dönüşüyor"

Koronavirüs salgını bizlere dünya imtihanını başarıyla vermenin yollarını da tekrar hatırlatmıştır. Paylaşmanın, merhametin, kardeşliğin önemini bu süreçte bir kez daha gördük.



Birleşmiş Milletler kürsüsünden yıllardır dile getirdiğimiz 'Dünya 5'ten büyüktür' çağrımızın haklılığına hep birlikte şahitlik ettik. Ağızlarından insan haklarını düşürmeyenler, milyarlarca insanın aşıya erişimi konusunda kıllarını dahi kıpırdatmıyor. Irkçılık, ayrımcılık, göçmen karşıtlığı bu sosyal hastalıklardan sadece birkaçıdır. Bunların arasında koronavirüs kadar tehlikeli olan "İslam düşmanlığı" virüsüdür. 6 milyonu Türk olmak üzere 35 milyon Müslümanın yaşadığı Avrupa, bugün kardeşlerimiz için giderek bir açık hava hapishanesine dönüşüyor. Birçok batı ülkesinde Müslüman olmak, öteki yaftası yemek için yeterli hale gelmiştir. Geldiğimiz noktada durum, ürkütücü bir hal almış, Avrupa'da yaşayan Müslümanlar için ciddi bir güvenlik tehdidine dönüşmüştür.