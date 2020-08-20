Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabı Twitter üzerinden bir paylaşımda bulundu. Erdoğan paylaşımında "Biz yola koltuk hırsıyla, makam sevdasıyla değil; milletimize hizmet aşkıyla çıktık. Başkaları ne yaparsa yapsın... Vefayı, sadakati, yol ve çile arkadaşlığını gözetmeye, bu ilkeleri kendimize rehber edinmeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.
Başkan Erdoğan: "Biz yola milletimize hizmet aşkıyla çıktık"
20.08.2020 22:13
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