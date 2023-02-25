Başkan Erdoğan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i kabul ediyor.

İstanbul'da Vahdettin Köşkü'ndeki görüşme basına kapalı gerçekleşiyor.





Başkan Erdoğan, Kahramanmaraş depremi sonrası liderle temaslarını sürdürüyor. Erdoğan, son olarak Putin ve Zelenkisy ile telefonda görüştü. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la görüntülü konuşma gerçekleştiren Erdoğan Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyelerini de Vahdettin Köşkü'nde kabul etti.







Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye'de yaşanan depremler ve birinci yılını dolduran Rusya-Ukrayna savaşına dair gelişmeler ele alındı.

Başkan Erdoğan, deprem dolayısıyla sergilediği dayanışma için Rusya Devlet Başkanı Putin'e teşekkür etti.

Rusya-Ukrayna savaşında daha fazla can kaybı ve yıkım yaşanmadan adil bir barış tesis edilmesi gerektiğini belirten Başkan Erdoğan, İstanbul'da varılan mutabakatın tekrar canlandırılmasını samimiyetle istediklerini, bu konuda her türlü katkıyı vermeye hazır olduklarını ifade etti.



FRANSA CUMHURBAŞKANI MACRON İLE VİDEOKONFERANS GÖRÜŞMESİ YAPTI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile videokonferans görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Fransa Cumhurbaşkanı Macron görüşmede, Türkiye'de yaşanan depremler nedeniyle "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Başkan Erdoğan da bu süreçte Fransa'nın sergilediği destek ve dayanışma için teşekkür etti. Görüşmede, Türkiye-Fransa ilişkilerine dair hususlar da ele alındı.

BAŞKAN ERDOĞAN, BOSNA HERSEK DEVLET BAŞKANLIĞI KONSEYİ ÜYELERİNİ KABUL ETTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyesi Denis Becirovic, Hırvat üyesi Zeljko Komsic ve Sırp üyesi Zeljka Cvijanovic ile bir araya geldi.

Kabul, Vahdettin Köşkü'nde basına kapalı gerçekleşti.



ERDOĞAN, UKRAYNA DEVLET BAŞKANI ZELENSKİY İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye'de yaşanan depremler ve birinci yılını dolduran Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin gelişmeler ele alındı.

Deprem dolayısıyla Türkiye ile dayanışma gösteren Zelenskiy'e teşekkür eden Başkan Erdoğan, bir yılı dolduran Rusya-Ukrayna savaşında ateşkes ve müzakerelere dayalı çözümün inşası ve barışın şekillendirilmesi noktasında ellerinden gelen her türlü katkıyı temine hazır olduklarını belirtti.