Başkan Erdoğan, Aydın'da "Darbeler ve Demokrasi Söyleşisi''ne katıldı

Başkan Erdoğan, açılışını yaptığı Adnan Menderes Demokrasi Müzesi’nde düzenlenen ''Darbeler ve Demokrasi Söyleşisi''nde gençlerle bir araya geldi. Merhum Başbakan Adnan Menderes'in idama götürüldüğü sürece ilişkin CHP'ye yönelik sert sözler kullanan Başkan Erdoğan, "Dün kendi siyasi hırsları uğruna, ülkeyi Menderes'in idamına sürüklemekten çekinmeyenler hala aynı sinsilikler peşindeler. Dün Menderes ve arkadaşlarına hangi ithamı yapıyorlarsa bugün farklı ithamlarla bize yöneltiyorlar." dedi. Erdoğan ayrıca PKK'lı terörist ile fotoğrafları çıkan Semra Güzel'e yönelik de "Parlamentoda görmek istemiyoruz dokunulmazlığının kaldırılması için adımlarımızı attık" dedi.