Başkan Erdoğan, Angola Cumhurbaşkanı Lourenço ile ortak basın toplantısında konuştu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Angola Cumhurbaşkanı Laurenço ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Angola Cumhurbaşkanı João Manuel Gonçalves Laurenço ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle;



"MÜŞTEREK YAPILABİLECEK ÇOK ŞEY VAR"



"Sayın Lourenço'yla gerek ikili gerekse heyetler arası görüşmelerimizi verimli bir şekilde tamamladık. Siyasi, askeri, ekonomik, savunma sanayine yönelik bu alanları kapsayan bir görüşme gerçekleştirdik. 2017'de toplantıda ilk defa o zaman bir görüşme gerçekleştirmiştik. Üst düzeyde ilk görüşmeyi ülkemizde bugün gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Tabi şuan da gerçekten geleceğe yönelik atacağımız adımlarda Angola rastgele bir ülke değil. 33 milyon nüfusa sahip. Bizim de 84 milyon nüfusumuz var. Topladığımız zaman 117 milyon nüfus. 2 milyon 26 bin toplam yüzölçümüne sahip 2 ülke. Müşterek yapılabilecek çok şey var. Yarın kendileri işadamlarımızla bir araya gelecekler. Altyapı üstyapıya yönelik birçok konuyu muhataplarıyla görüşecekler. Aynı şekilde biz de BMGK'dan sonra iadeyi ziyarette bulunmak üzere bir grup iş adamıyla gideceğiz.



"İLK ETAPTA TİCARET HACMİMİZİ 500 MİLYON DOLARA ULAŞTIRMALIYIZ"



İstiyoruz ki üst düzey ziyaretleri de başlatmış olalım. Burada ağırlıklı olarak savunma sanayine yönelik, turizmde ekonomide sağlıkta birçok neler yapabiliriz. Bunları yerinde değerlendirelim istiyoruz. Değerli dostum Lourenço'yla birçok adımları atacağımıza inanıyorum. Bugün burada ilk adımı attık. 10 kadar anlaşma imzalandı. Bunları tabi hayata geçirmek şart. Şuan da ticaret hacmimiz 176 milyon dolar. Bu iki güçlü ülke için bu ticaret hacmi çok ama çok hafif. İlk etapta mutabakatımız 500 milyon dolara ulaşmak. Afrika'da ne tür sıkıntılar yaşıyor, Angola'da uzaktan da olsa takip ettik biliyoruz. Türkiye, terörle mücadelede her zaman kendisini ispatlamış bir ülke olarak özellikle Angola'nın da yanında yer alacaktır. Ben değerli dost Lourenço şahsında tüm buradan halkına selam ve sevgilerimi gönderiyorum."

ANGOLA CUMHURBAŞKANI TÖRENLE KARŞILANDI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Angola Cumhurbaşkanı Joao Manuel Gonçalves Laurenço'yu resmi törenle karşıladı.

Konuk Angola Cumhurbaşkanı Joao Manuel Gonçalves Laurenço'nun içinde bulunduğu makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önündeki caddede karşılayan süvariler, Laurenço'ya protokol kapısına kadar eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Laurenço'yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Laurenço'nun tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı.

Laurenço, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı 'Merhaba Asker' diyerek selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.

Heyetlerini birbirine takdim eden Erdoğan ve Laurenço, merdivenlerde Türkiye ve Angola bayrakları önünde gazetecilere poz verdi.

Törene, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Ankara Valisi Vasip Şahin de katıldı.