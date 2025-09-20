PODCAST CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan ABD'ye gidiyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yarın ABD'ye gidiyor. Başkan Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kuruluna 23 Eylül Salı günü 15'inci kez hitap edecek ardından Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile 25 Eylül'de bir araya gelecek.

Bunlar da Var

İstanbul Boğazı'nda yolcu vapuru ile gemi çarpıştı
İstanbul Boğazı'nda yolcu vapuru ile gemi çarpıştı
Boğaz’da kaza: Yolcu motoru ve kargo gemisi çarpıştı
Boğaz’da kaza: Yolcu motoru ve kargo gemisi çarpıştı
Diyarbakır’da öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı
Diyarbakır’da öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı
Su kuyusu açmaya çalışan 2 çiftçi toprak altında kaldı
Su kuyusu açmaya çalışan 2 çiftçi toprak altında kaldı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle