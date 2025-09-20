PODCAST
Başkan Erdoğan ABD'ye gidiyor
Giriş Tarihi: 20 Eylül 2025 18:25
Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2025 18:38
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yarın ABD'ye gidiyor. Başkan Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kuruluna 23 Eylül Salı günü 15'inci kez hitap edecek ardından Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile 25 Eylül'de bir araya gelecek.
