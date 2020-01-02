Haberler Video Başkan Erdoğan ABD Başkanı Trump ile görüştü

Başkan Erdoğan ABD Başkanı Trump ile görüştü

02.01.2020 19:33

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili meselelerin yanı sıra Libya ve Suriye’deki son durum başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.


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