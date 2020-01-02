Başkan Erdoğan ABD Başkanı Trump ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili meselelerin yanı sıra Libya ve Suriye’deki son durum başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.
Başkan Erdoğan ABD Başkanı Trump ile görüştü02.01.2020 19:33
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