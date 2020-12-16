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Başkan Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile görüştü: Türkiye'nin geleceğini AB ile birlikte kurmayı tasavvur ediyoruz

Başkan Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile görüştü: Türkiye'nin geleceğini AB ile birlikte kurmayı tasavvur ediyoruz
16.12.2020 00:11
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Son dakika haberi... Başkan Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile görüştü. Başkan Erdoğan, görüşmede Türkiye'nin, geleceğini AB ile birlikte kurmayı tasavvur ettiğini belirterek, Türkiye-AB ilişkilerinde atılan her olumlu adımı yeni bir fırsat penceresi olarak değerlendirdiklerini söyledi.


Son dakika haberi... Başkan Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile görüştü. Başkan Erdoğan, görüşmede Türkiye'nin, geleceğini AB ile birlikte kurmayı tasavvur ettiğini belirterek, Türkiye-AB ilişkilerinde atılan her olumlu adımı yeni bir fırsat penceresi olarak değerlendirdiklerini söyledi.

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