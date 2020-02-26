Başkan Erdoğan 66. yaşında! İlk kutlama AK Parti'den #NiceSenelereSeninle

26 Şubat 1954 doğumlu olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün 66. yaş günü. Başkan Erdoğan'ın 66. doğum günü için AK Parti İstanbul teşkilatının hazırladığı video sosyal medyada büyük beğeni topladı. Öte yandan vatandaşlar da sosyal medyada #NiceSenelereSeninle etiketiyle Başkan Erdoğan'ın doğum gününü kutladı.
Başkan Erdoğan 66. yaşında! İlk kutlama AK Parti'den #NiceSenelereSeninle26.02.2020 00:08
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