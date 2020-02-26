Haberler Video Haber Videoları Başkan Erdoğan 66. yaşında! İlk kutlama AK Parti'den #NiceSenelereSeninle
Başkan Erdoğan 66. yaşında! İlk kutlama AK Parti'den #NiceSenelereSeninle

Başkan Erdoğan 66. yaşında! İlk kutlama AK Parti'den #NiceSenelereSeninle

26.02.2020 00:08

26 Şubat 1954 doğumlu olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün 66. yaş günü. Başkan Erdoğan'ın 66. doğum günü için AK Parti İstanbul teşkilatının hazırladığı video sosyal medyada büyük beğeni topladı. Öte yandan vatandaşlar da sosyal medyada #NiceSenelereSeninle etiketiyle Başkan Erdoğan'ın doğum gününü kutladı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları