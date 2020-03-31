Başakşehir Şehir Hastanesi'nde hizmet için geri sayım başladı 31.03.2020 17:07

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kısa süre içerisinde açılacağını müjdelediği İkitelli (Başakşehir) Şehir Hastanesi'nin inşaat çalışmalarında sona yaklaşıldı. Mayıs ayında açılması planlanan İkitelli Şehir Hastanesi, 520'si yoğun bakım olmak üzere 2 bin 682 yatak kapasitesiyle vatandaşlara hizmet verecek.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kısa süre içerisinde açılacağını müjdelediği İkitelli (Başakşehir) ve Göztepe şehir hastanelerinin inşaat çalışmalarında sona yaklaşıldı.

Erdoğan'ın, dünkü Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından "Millete Sesleniş" konuşmasında yer verdiği İkitelli (Başakşehir) ve Göztepe şehir hastanelerindeki çalışmaların son durumu AA kameralarınca kaydedildi.

Mayıs ayında açılması planlanan İkitelli Şehir Hastanesi, 520'si yoğun bakım olmak üzere 2 bin 682 yatak kapasitesiyle vatandaşlara hizmet verecek.

Türkiye'nin en modern hastanelerinden biri olacak 1000 yataklı Göztepe Şehir Hastanesinin de tamamlanması için sona yaklaşıldı. Hastanenin eylül ayında hizmete açılması planlanılıyor.