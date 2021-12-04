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Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK/KCK/YPG/PYD'li terörist öldürüldü

Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK/KCK/YPG/PYD'li terörist öldürüldü
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Gelen son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Haberin detayları...

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Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın açıklaması şöyle:

"Kahraman Komandolarımız, Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere darbe vurmaya devam ediyor. Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı girişiminde bulunan teröristlere misliyle karşılık veren Kahraman Mehmetçik, bölgede 5 PKK/YPG'li teröristi daha etkisiz hâle getirdi."

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