Balıkesir Bigadiç’te tarım arazisinde yangın

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde akşam saatlerinde tarım arazisinde çıkan yangın, geniş bir alana yayıldı. Yangına hem karadan hem de havadan müdahale edilirken, hava karardığı için hava desteği durduruldu.

Yangın, saat 17.30 sıralarında Bigadiç ilçesine bağlı Güvemçetmi ile Değirmenli mahalleleri arasındaki tarım arazisinde çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş bir araziyi etkisi altına aldı.

İhbar üzerine bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerine bağlı 5 itfaiye aracı, 4 su ikmal aracı ve 3 iş makinesi sevk edildi. Aynı zamanda Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangına 1 helikopter ve çok sayıda arazözle müdahale etti.

Ancak yaklaşık 4 saattir süren yangında, havanın kararması nedeniyle havadan müdahale durduruldu. Ekiplerin karadan müdahalesi sürerken, yangının kontrol altına alınması için çalışmalar aralıksız devam ediyor.