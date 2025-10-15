PODCAST CANLI YAYIN
Bakan Yerlikaya açıkladı! 9 ilde siber çetelere operasyon: 27 şüpheli tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 ilde siber suçlarla mücadele kapsamında 10 gündür devam eden operasyonlarda yakalanan 61 şüpheliden 27'sinin tutuklandığını bildirdi.

Maltepe Gülsuyu Metro İstasyonu’nda dehşet: Raylara atlayan kişi öldü
Elazığ'da gazeteci Koca'ya silahlı saldırı anı kameraya yansıdı
Ankara’da tır karşı şeride geçti, otomobille çarpıştı: 2’si ağır 4 yaralı
Tramvayın altın kalmaktan güvenlik görevlisi kurtardı; o anlar kamerada

