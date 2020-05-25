Bakan Soylu o mektubu ağlayarak anlattı: “Babamı çok özlüyorum, onun kanını yerde bırakmayın Süleyman amca”

25.05.2020 00:15

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun bir televizyon programında anlattığı anısı sosyal medyada yer aldı ve izleyenleri duygulandırdı. Soylu, evinde yer alan bir dolapta şehit ailelerinden gelen mektuplar olduğunu ve içlerinden bir tanesinde yedi-sekiz yaşında bir çocuğun yazdığı cümlelerin kendisini çok etkilediğini belirtti. Gözleri yaşaran Soylu, şehit çocuğunun şöyle yazdığını söyledi: “Babamı çok özlüyorum. Onun kanını yerde bırakmayın Süleyman Amca”