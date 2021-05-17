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Bakan açıkladı: 1,5 tonun üzerinde esrar ele geçirildi

Bakan açıkladı: 1,5 tonun üzerinde esrar ele geçirildi
17.05.2021 15:39
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Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suriye açıklarında müdahale edilen bir gemide 1,5 tonun üzerinde esrar ele geçirildiğini bildirdi.


Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sahil Güvenlik, Emniyet; Narkotik-Havacılık İHA-Özel Harekat birimlerimizce, Suriye açıklarında, uluslararası sularda büyük bir başarıya imza atıldı. Müdahale edilen gemide 1,5 tonun üzerinde esrar ele geçirildi. Allah nazardan korusun." ifadelerine yer verdi.

Sahil Güvenlik, Emniyet; Narkotik-Havacılık İHA-Özel Harekat birimlerimizce, Suriye açıklarında, uluslararası sularda büyük bir başarıya imza atıldı.

Müdahale edilen gemide;
1️⃣.5️⃣ TONUN ÜZERİNDE
ESRAR ELE GEÇİRİLDİ!

Allah nazardan korusun 🤲 pic.twitter.com/CZv87tIEHe

&mdash; Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) May 17, 2021
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