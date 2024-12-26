PODCAST CANLI YAYIN
Bağcılar son dakika haberi! Silahlı saldırı! Motosikletle gelip kurşun yağdırdılar: 2 yaralı!
Haberler Haber Videoları

Bağcılar son dakika haberi! Silahlı saldırı! Motosikletle gelip kurşun yağdırdılar: 2 yaralı!

Giriş Tarihi: 26 Aralık 2024 23:27 Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2024 23:27

İstanbul Bağcılar Merkez mahallesinde bulunan 734. Sokak'ta kaldırımda yürüyen iki kişiye motosikletli kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Polis, kaçan iki şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Bağcılar'da, kaldırımda yürürken motosikletli kişiler tarafından silahlı saldırıya uğrayan iki kişi yaralandı. Polis, olay sonrası kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Merkez Mahallesi 734. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre motosikletli şüpheliler, sokak üzerinde ilerledikleri sırada kaldırımda yürüyen iki kişiye tabancayla ateş etti. Şüpheli 2 kişi daha sonra olay yerinden kaçarken, mahalle sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ayaklarından yaralanan iki kişi, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahale sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, kaçan iki şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

SIRADAKİ VİDEO
Cumhurbaşkanı'na hakaret eden hadsiz Kadir İpek tutuklandı!
26.12.2024Perşembe
Adana Çukurova’da döviz bürosuna silahlı soygun! İş yeri çalışanını rehin alarak kaçtı
26.12.2024Perşembe
DEM Parti'ye Öcalan'la görüşme izni! İmralı heyetinde kimler olacak? İşte o isimler!
26.12.2024Perşembe
Isparta Yalvaç'ta 3.9 büyüklüğünde deprem anı kamerada! Panik anları güvenlik kameralarına yansıdı!
26.12.2024Perşembe
Drift attı! Sosyal medyada paylaştı! Polisten kaçamadı: 34 Bin TL ceza, ehliyetine el konuldu!
26.12.2024Perşembe
Bunlar da Var
Galatasaray’ın eski yıldızı Kerem Aktürkoğlu Ceren Azak ile sözlendi: Çiftin birlikte kareleri de ortaya çıktı 00:27
Kerem Aktürkoğlu Ceren Azak ile sözlendi
26.12.2024Perşembe
Düşen uçakta son görüntü: ’’Kelime-i şehadet’’ getiren yolcu kamerada! 01:30
Düşen uçağın içinden son görüntü: O anları kayda alıp ''Kelime-i şehadet'' getirdi!
25.12.2024Çarşamba
UÇAK KAZASI: Kazakistan’da Yolcu uçağı böyle düştü! 00:28
Kazakistan'da yolcu uçağı böyle düştü! İşte facia anına dair en ne görüntü!
25.12.2024Çarşamba
İranlı molladan Humus’ta provokasyon: Suriye yönetimine karşı savaş çağrısı 00:31
İranlı molladan Humus'ta provokasyon
26.12.2024Perşembe
CANLI YAYIN