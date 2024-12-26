Giriş Tarihi: 26 Aralık 2024 23:27 Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2024 23:27

Bağcılar'da, kaldırımda yürürken motosikletli kişiler tarafından silahlı saldırıya uğrayan iki kişi yaralandı. Polis, olay sonrası kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Merkez Mahallesi 734. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre motosikletli şüpheliler, sokak üzerinde ilerledikleri sırada kaldırımda yürüyen iki kişiye tabancayla ateş etti. Şüpheli 2 kişi daha sonra olay yerinden kaçarken, mahalle sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ayaklarından yaralanan iki kişi, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahale sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, kaçan iki şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.