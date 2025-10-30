PODCAST CANLI YAYIN
Bafra OSB’de korkutan yangın

Bafra OSB’de korkutan yangın

Samsun’un Bafra Organize Sanayi Bölgesi’nde gece çıkan büyük yangın 3,5 saatte kontrol altına alındı. 30 milyon TL’lik hasar oluştu, can kaybı yaşanmadı. Aynı tesiste 4 yıl önce de yangın çıktığı ortaya çıktı.

Samsun'un Bafra ilçesinde bulunan geri dönüşüm tesisinde gece saat 23.00 sıralarında yangın çıktı. Plastik ve atık depolama alanında başlayan alevler kısa sürede büyüyerek tüm tesisi sardı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Alevlerin çevredeki işletmelere sıçramaması için TOMA'lar da söndürme çalışmalarına katıldı.

3,5 Saatte Kontrol Altına Alındı

Yangın, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin yoğun çabasıyla 3,5 saatte kontrol altına alındı.
Bafra Grup Amiri Yaşar Taşçı, "12 araç ve 40 personelle müdahale ettik. Alevlerin diğer bölümlere sıçramaması için gece boyunca büyük mücadele verdik. Can kaybı olmaması en büyük tesellimiz." açıklamasını yaptı.

30 Milyon TL Zarar – 4 Yılda İkinci Yangın

İlk belirlemelere göre tesisin büyük bölümünde yaklaşık 30 milyon TL'lik maddi hasar meydana geldi.
Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatılırken, aynı geri dönüşüm tesisinde 4 yıl önce de yangın çıktığı öğrenildi.
Ekipler sabaha kadar soğutma çalışmalarını sürdürdü.

Bunlar da Var

Beyoğlu'nda sokak ortasında rezalet! Urasprof isimli sapkın fenomen kadına tasma takıp dolaştırdı
Beyoğlu'nda sokak ortasında rezalet! Urasprof isimli sapkın fenomen kadına tasma takıp dolaştırdı
Gebze’de 7 katlı binanın çökme anı kamerada! İşte o anlar
Gebze’de 7 katlı binanın çökme anı kamerada! İşte o anlar
İZLE | Kahta 02 Spor 3-1 Kasımpaşa (GOL: Berkay Ceylan)
İZLE | Kahta 02 Spor 3-1 Kasımpaşa (GOL: Berkay Ceylan)
BAE Destekli RSF Sudan’ı kana buladı | VİDEO
BAE Destekli RSF Sudan’ı kana buladı | VİDEO

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle