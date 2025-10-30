Bafra OSB’de korkutan yangın

Samsun'un Bafra ilçesinde bulunan geri dönüşüm tesisinde gece saat 23.00 sıralarında yangın çıktı. Plastik ve atık depolama alanında başlayan alevler kısa sürede büyüyerek tüm tesisi sardı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Alevlerin çevredeki işletmelere sıçramaması için TOMA'lar da söndürme çalışmalarına katıldı.

3,5 Saatte Kontrol Altına Alındı

Yangın, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin yoğun çabasıyla 3,5 saatte kontrol altına alındı.

Bafra Grup Amiri Yaşar Taşçı, "12 araç ve 40 personelle müdahale ettik. Alevlerin diğer bölümlere sıçramaması için gece boyunca büyük mücadele verdik. Can kaybı olmaması en büyük tesellimiz." açıklamasını yaptı.

30 Milyon TL Zarar – 4 Yılda İkinci Yangın

İlk belirlemelere göre tesisin büyük bölümünde yaklaşık 30 milyon TL'lik maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatılırken, aynı geri dönüşüm tesisinde 4 yıl önce de yangın çıktığı öğrenildi.

Ekipler sabaha kadar soğutma çalışmalarını sürdürdü.