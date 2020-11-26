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Azerbaycanlı annenin 2 oğlu Ağdere'de savaşırken şehit oldu

Azerbaycanlı annenin 2 oğlu Ağdere'de savaşırken şehit oldu
26.11.2020 20:13
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Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'da büyük bir zafer kazandı ve 27 yıllık işgale son verdi. Tabii ki bu zaferin en önemli kahramanları vatanları uğruna şehit düşen kahraman askerlerdi. Mingeçevir'de bir anne iki evladını Karabağ savaşında Ağdere'de şehit verdi. A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak, acılı anne Sevinç Ahmedov’a mikrofon uzattı ve duygularını aldı.


Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'da büyük bir zafer kazandı ve 27 yıllık işgale son verdi.

Tabii ki bu zaferin en önemli kahramanları vatanları uğruna şehit düşen kahraman askerlerdi.

Mingeçevir'de bir anne iki evladını Karabağ savaşında Ağdere'de şehit verdi.

A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak, acılı anne Sevinç Ahmedov'a mikrofon uzattı ve duygularını aldı.

Sevinç Ahmedov, "Oğullarım çok vatanseverdi. Afganistan barış gününde de görev almışlardı" dedi.

Anne Ahmedov, "Oğlumun 5 Ocak'ta düğünü olacaktı" ifadelerini kullandı.

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