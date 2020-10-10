Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Ermenistan ordusu, bugün yürürlüğe giren geçici ateşkese rağmen Cebrail ve Hadrut'u yeniden işgal etmek için saldırı düzenledi. Bunun üzerine harekete geçen Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ağır kayıplar verdirdi. 38 Ermenistan askeri öldürüldü, 2 Grad füze sistemi, 7 top ve 2 mühimmat kamyonunun imha edildi.
Azerbaycan'dan ateşkese rağmen saldıran Ermenistan ordusuna ağır darbe: 38 asker öldürüldü, askeri teçhizatlar imha edildi
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- Azerbaycan'dan ateşkese rağmen saldıran Ermenistan ordusuna ağır darbe: 38 asker öldürüldü, askeri teçhizatlar imha edildi
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