Azerbaycan Ermenistan'ı vurmaya devam ediyor! Ermeniler mevzileri bırakıp kaçtı!

30.09.2020 12:20

Ermenistan'ın geçtiğimiz pazar günü Azerbaycan'a yönelik yaptığı saldırı ülke tarihinin en büyük hatası oldu. Azerbaycan misliyle karşılık verirken Türk SİHA'ları Ermenilerin korkulu rüyası oldu. Edinilen son dakika haber göre; Terter ilinin işgal altında bulunan Tonaşen köyünde konuşlanan bir taburunun mevzilerini bırakarak kaçtığı bildirildi.

Ermenistan ordusunun Terter ilinin işgal altında bulunan Tonaşen köyünde konuşlanan bir taburunun mevzilerini bırakarak kaçtığı bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığının açıklamasında, "Ermenistan 1. Ordu Komutanlığına bağlı 10. Muhrip Tümeni 7. Muhrip Alayının 2. taburunun askerleri ağır kayıplarla mevzilerini terk ederek kaçtı." ifadeleri kullanıldı.

2 BİN 300 ERMENİ ASKERİ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 27 Eylül'den itibaren devam eden Ermenistan sınırındaki çatışmaya ilişkin bilançoyu açıkladı. Açıklamada, Azerbaycan'ın Ermenistan kuvvetlerine ait, 130 tank ve diğer zırhlı araç, 25 hava savunma sisteminin imha edildiğini ve 2 bin 300 Ermeni askerinin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Azerbaycan - Ermenistan hattında sıcak çatışmaların 4'üncü gününe girilirken, Azerbaycan'dan Ermenistan ile yaşanan çatışmaya ilişkin yeni açıklama geldi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı 4 günlük bilançoyu açıkladı. Yapılan açıklamada, "Azerbaycan ordusu çatışmaların başından bu yana 2 bin 300 Ermeni askerinin etksizi hale getirmiştir" ifadelerine yer verildi .

ERMENİSTAN ORDUSU YERLE BİR EDİLDİ

Bakanlık bugüne kadar Azerbaycan ordusunun, Ermeni güçlerine ait yaklaşık 130 tank ve zırhlı araç, 200'den fazla top, roketatar, havan mermisi, 25 hava savunma sistemi, 6 kontrol ve komuta gözlem noktası, 5 mühimmat deposu, 50 tanksavar aracı ve 55 askeri aracın imha edildiğini duyurdu.