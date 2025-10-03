PODCAST
Ayşe Barım için yeniden tutuklama kararı
Giriş Tarihi: 03 Ekim 2025 11:35
Gezi Parkı davasında ev hapsiyle tahliye edilen menajer Ayşe Barım için savcılığın itirazı kabul edildi. Sağlık sorunu nedeniyle hastaneye kaldırılan Barım’ın bulunduğu hastaneye polis ekiplerinin de gittiği öğrenildi.
