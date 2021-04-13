RAMAZAN İMSAKİYE
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Aydın’da oğluna kızan öfkeli baba, tüfeği kafasına dayadı! İşte o anlar..

Aydın’da oğluna kızan öfkeli baba, tüfeği kafasına dayadı! İşte o anlar..
13.04.2021 18:05
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Eşeğin elinden zor kurtuldu!

Aydın’ın Nazilli ilçesinde bir şahsın, oğluyla tartıştıktan sonra, kafasına dayadığı tüfeği polis bir anlık dalgınlıktan faydalanarak son anda aldı. Öfkeli baba, polisler tarafından gözaltına alındı


Olay, 'nde saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, oğlu Yasin B. ile tartışan Yıldıray B. av tüfeğini yanına alarak oğlunun iş yerine doğru yola çıktı. Öfkesine hakim olamayan baba, elindeki tüfekle oğlunun iş yerine gittiği sırada ihbar üzerine olay yerine gelen ler tarafından önü kesildi.

Karşısında polisleri gören Yıldıray B. bu sefer tüfeği kafasına dayadı. Polisler öfkeli babayı ikna etmek için uzun süre uğraştı. Baba Yıldıray B.'nin bir anlık dalgınlığından faydalanan görevli polis memurları tüfeği şahsın elinden aldı.

Polis tarafından gözaltına alınan Yıldıray B., sağlık kontrolü için ambulansla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

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