Aydın'ın Nazilli ilçesinde AFAD'dan alınan bilgiye göre, 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde AFAD'dan alınan bilgiye göre, 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Aydın Nazilli'de deprem... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Aydın'ın Nazilli ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Saat 08.53'de yerin 7 kilometre altında gerçekleşen deprem, çevre ilçelerde de hissedildi.
Kıa süreli paniğe neden olan depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.