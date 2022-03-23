Haberler Haber Videoları AYDIN DEPREM SON DAKİKA: Nazilli'de şiddetli deprem! Denizli - İzmir sallandı | Son depremler

AYDIN DEPREM SON DAKİKA: Nazilli'de şiddetli deprem! Denizli - İzmir sallandı | Son depremler

AYDIN DEPREM SON DAKİKA: Nazilli'de şiddetli deprem! Denizli - İzmir sallandı | Son depremler
23.03.2022 09:07 - Son Güncelleme: 23.03.2022 09:14

OTOMATİK OYNAT

Haber 01:25
NATO Zirvesi öncesi kritik...
Haber 11:13
'Burası Çok Önemli' kitabında...
Haber 00:44
Bingöl'den acı haber!
Haber 01:15
Taksici aracındaki genç kadın...
Haber 01:12
10 bin sözleşmeli, 10 bin...
Haber 00:48
Batı'nın ikiyüzlülüğü bu...
Haber 01:10
Halka hakaret eden İlyas...
Haber 01:37
5 katlı bina yıktırılırken...
Haber 26:14
FETÖ'nün sağlık yapılanmasına...
Haber 02:42
Abramoviç'e protesto şoku
Haber 01:06
Sert sözlerle istifa etti!
Haber 02:17
Boğaziçi eylemleri davasında...

Aydın'ın Nazilli ilçesinde AFAD'dan alınan bilgiye göre, 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Haber Videoları

Aydın Nazilli'de deprem... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Aydın'ın Nazilli ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Saat 08.53'de yerin 7 kilometre altında gerçekleşen deprem, çevre ilçelerde de hissedildi.

Kıa süreli paniğe neden olan depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

SON DAKİKA