Avrupa İslam'ı yeniden keşfederken, Türkiye'de İslam düşmanları nefret körüklüyor!

04.05.2020 17:46

Yüz binlerce insanın ölümüne neden olan koronavirüs salgınının Avrupa’yı adeta kasıp kavurması sürecinde Batı, İslam’ı adeta yeniden keşfetti. Camilerde ezan sesleri uzun yılların ardından yeniden duyulurken, cadde ve sokaklarda Kur’an ayetleri ve hadislerin olduğu afişler yer aldı. Batı İslam’la yeniden yüzleşirken, Türkiye’de ise İslam düşmanlığı körüklenmeye çalışılıyor. Ayrıntılar A Haber analiz haberinde ele alındı.