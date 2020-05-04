Avrupa İslam'ı yeniden keşfederken, Türkiye'de İslam düşmanları nefret körüklüyor!

Yüz binlerce insanın ölümüne neden olan koronavirüs salgınının Avrupa’yı adeta kasıp kavurması sürecinde Batı, İslam’ı adeta yeniden keşfetti. Camilerde ezan sesleri uzun yılların ardından yeniden duyulurken, cadde ve sokaklarda Kur’an ayetleri ve hadislerin olduğu afişler yer aldı. Batı İslam’la yeniden yüzleşirken, Türkiye’de ise İslam düşmanlığı körüklenmeye çalışılıyor. Ayrıntılar A Haber analiz haberinde ele alındı.
Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs süreci; gerek politik, gerek ekonomik, gerekse dini birçok şeyi de değiştirmiş durumda. Öyle ki daha önce İslam'a büyük bir düşmanlık besleyen Avrupa'da sempati emareleri gösterilmeye başlandı.
EZAN SESLERİ YENİDEN YANKILANDI
Koronavirüsle mücadele sürecinde birçok Batı ülkesindeki camilerde ezan sesleri uzun yılların ardından yeniden duyuldu. Avrupa'nın cadde ve sokakları Kur'an-ı Kerim ayetleri ve Hz. Peygamber'in hadislerinin olduğu afişlerle donatıldı.
AVRUPA'DA SEMPATİ TÜRKİYE'DE SALDIRI
Batı dünyası İslam dinini adeta yeniden keşfederken, Türkiye'de ise İslam düşmanları ve provokatörler, nefret körüklemek için düğmeye bastı. Kimi kurumlar yaptığı açıklamalarda Diyanet'i hedef alırken, kimi LGBT'ye verdiği destekle İslam'a ve aile düzenine savaş açtı. Ayrıntılar A Haber analiz haberinde ele alındı.