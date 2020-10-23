Azerbaycan Türkleri Polonya'nın Katoviçe şehrinde Ermenistan ile yaşanan gerilim nedeniyle ülkelerine manevi destek vermek adına şehrin meydanında barışçıl bir gösteri düzenledi. Gösteri esnasında kalabalığa ilerleyen bir grup saldırgan göstericilere silah çekerek tehditler savurdu.
Avrupa da Ermenistan gibi! Azerbaycanlılara silah çektiler!
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