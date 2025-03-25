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Avcılar motosiklet kazası: Olay yerinde can verdi! Feci ölüm kamerada!
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Avcılar motosiklet kazası: Olay yerinde can verdi! Feci ölüm kamerada!

Giriş Tarihi: 25 Mart 2025 12:27 Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2025 12:27

İstanbul Avcılar'da garaja girmek için manevra yapan TIR'a çarpan motosiklet sürücüsü Onur Sönmemiş (31) olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay Avcılara bağlı Üniversite Mahallesi Firuzköy Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, motosikletiyle ilerleyen Onur Sönmemiş, aynı yönde seyreden ve garaja girmek için dönüş yapan TIR'ın yanından geçmek istedi. Ancak TIR şoförü, Sönmemiş'i fark etmeyerek manevrasına devam etti. Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosikletli, park halindeki başka bir TIR'ın dorsesine çarptı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Onur Sönmemiş'in hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis ekipleri, TIR şoförünü ifadesini almak üzere emniyete götürdü.

Kaza Anı Güvenlik Kamerasında

Onur Sönmemiş'in hayatını kaybettiği anlar, olay yerindeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, motosiklet sürücüsünün önce garaja dönüş yapan TIR'a çarptığı, ardından savrularak park halindeki başka bir TIR'ın dorsesine çarptığı anlar net şekilde görüldü.

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