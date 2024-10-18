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Atatürk ve Başkan Erdoğan'a hakaret! O PKK yandaşı gözaltına alındı!
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Atatürk ve Başkan Erdoğan'a hakaret! O PKK yandaşı gözaltına alındı!

Giriş Tarihi: 18 Ekim 2024, 22:30 Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2024, 22:30

İstanbul'da yaşadığını belirten terör örgütü yandaşı bir kişi, sosyal medyada yapılan canlı yayında Başkan Erdoğan'a ve Türk askerine ağır hakaretlerde bulundu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör örgütü yandaşının gözaltına alındığını açıkladı.

Sosyal medyada Atatürk ve Başkan Erdoğana hakaret eden PKK yandaşı gözaltında
Sosyal medyada Atatürk ve Başkan Erdoğan'a hakaret eden PKK yandaşı gözaltında

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne hakaret eden bir kişinin yakalanarak gözaltına alındığını duyurdu. İşte Yerlikaya'nın videolu paylaşıma düştüğü not:

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan bir şahsın Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Devletimize ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize hakaret ettiği belirlenmiştir.

Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) propagandası da yapan bu şahsın 20 yaşındaki M. H. Y. olduğu İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümüzce tespit edilmiştir.

Şahıs, Bahçelievler'de yakalanarak gözaltına alınmış, şahsa ait dijital materyallere el konulmuştur .

Halkımız arasında kin ve nefret tohumları ekmeye çalışanlara asla göz açtırmayacağız. Siber dünyada zehrini akıtan bu siber zorbaları tek tek yakalayacağız.

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