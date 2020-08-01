Tekirdağ'dan Avşa Adası'na gidecek feribota binmek için sıra bekleyen sürücüler, sıra dışından başka yolcuların feribota bindiğini görünce tepki gösterdi. Feribot görevlileri ile sürücüler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine sıra bekleyen sürücülerle feribot görelileri arasında kavga çıktı. O anlar ise feribottaki bir yolcu tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
Arabalı feribotta sıra bekleyen yolcuların sıra kavgası kamerada!
01.08.2020 12:24
- Arabalı feribotta sıra bekleyen yolcuların sıra kavgası kamerada!
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