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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 09 Ocak 2024, 18:20 Güncelleme Tarihi: 09 Ocak 2024, 18:25

Antalya'da sel: Şiddetli yağış su baskınlarına neden oldu

Son dakika haberi! Antalya'da şiddetli yağış nedeniyle su baskınları yaşandı, yollar ve seralar suyla doldu. Çamurlu suyun aktığı denizin rengi değişti.

Antalya'da etkili olan sağanak Serik ilçesinde şiddetini artırdı. Öğle saatlerinde bastıran yaklaşık bir saat etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle Kadriye Mahallesi'ndeki Belek- Kadriye turizm yolu suyla doldu.

Yolda ilerlemeye çalışan bir otomobil mahsur kaldı.


Kadriye Mahalle Muhtarı Süleyman Çalışkan, Belek- Kadriye yolunda şiddetli yağış olduğu dönemlerde sık su baskınları meydana geldiğini söyledi. Mahalledeki domates ve çilek seraları, suyla doldu.

Suyun tahliyesi için çalışma başlatırken, seralardaki hasarın boyutu henüz tespit edilemedi.


Kaş ilçesi Kalkan Mahallesi'nde ise sağanak nedeniyle biriken taşkın suları istinat duvarının üzerinden dökülürken şelaleye benzer görüntüler ortaya çıktı.

Çamurlu suyun aktığı denizin rengi değişti.

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