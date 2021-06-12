Antalya'da gece yarısı korku dolu anlar! Üst geçidine çıkan kadın bekçilerden kaçarken trafiği birbirine kattı

Antalya'da üst geçide çıkarak beton bloğa oturan adı öğrenilemeyen kadın emniyeti harekete geçirdi. Kendisine yaklaşan bekçileri görünce yaya üst geçidinden inerek cadde üzerinde koşmaya başlayan kadın hem trafiği hem de kendi canını tehlikeye attı.

Olay, saat 23.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yener Ulusoy Bulvarı üzerinde bulunan yaya üst geçidinde meydana geldi.







Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen kadın, üst geçidin beton kolonlarına çıkarak oturdu. Kadını görenler endişelenerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.









İhbarla beraber olay yerine bekçilerle birlikte itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Üst geçitte oturduğu yerden çevredekilere bağırmaya başlayan kadını, yanında bulunan bir erkek sakinleştirmeye çalıştı.



ARAÇ ÜST GEÇİDİNDE BEKÇİLERİ PEŞİNDEN KOŞTURDU

Üst geçidin beton kolonlarında oturan kadın, bekçilerin üst geçide çıktığını görünce koşarak indi. Bekçilerden kaçan kadın, trafiğin yoğun aktığı Mevlana üst geçidinde koşmaya başladı.







CADDE ÜEZRİNDE KOŞTU DEMİR BARİYERLERİ AŞARAK KARŞI ŞERİDE GEÇTİ

Bekçilere yakalanmamak için cadde üzerinde koşan kadın, demir bariyerleri de aşarak karşı şeride geçti. Kadın ile yanındaki erkek hem kendi canlarını, hem diğer sürücülerin, hem de peşlerine takılan bekçilerin hayatını tehlikeye attı.







GÜÇLÜKLE YAKALANDI

Uzun süre bekçileri peşinden koşturan kadın kadın güçlükle yakalandıktan sonra olay yerine gelen polis ekibine teslim edildi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen kadın, polis ekipleri tarafından sağlık kontrolünün ardından merkeze götürüldü.