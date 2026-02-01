Antalya'da 9 kişiye mezar olan otobüs böyle kaldırıldı

SON DAKİKAGÜNCELEKONOMİSPORMAGAZİNDÜNYAYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARHaberlerHaber VideolarıAntalya'da 9 kişiye mezar olan otobüs böyle kaldırıldıAntalya'da 9 kişiye mezar olan otobüs böyle kaldırıldıGiriş Tarihi: 01 Şubat 2026 15:49 Facebook X NSosyal Linki Kopyala Yazı Boyutu Tekirdağ'dan Antalya'ya gitmek üzere yola çıkan yolcu otobüsü şarampole devrildi. Kazada 9 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı. Otobüs kaza mahallinden vinç yardımı ile kaldırıldı.Bunlar da Var 02:39Mersin’de şiddetli yağış sel ve su taşkınlarına neden oldu 30.01.2026Cuma 06:24Deniz İbişler'in denize atlayana kadar olan süreci nasıl gelişti? (İNFOGRAFİK) 30.01.2026Cuma 03:00Son dakika: Fenerbahçe Ademola Lookman için teklifini yaptı 30.01.2026Cuma 01:18Altın neden düşüyor? Küresel piyasalarda 2,5 trilyon dolar kayıp! 30.01.2026CumaCANLI YAYIN