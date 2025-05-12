Ankara’da parkta şiddet: 12 yaşındaki kız tuzağa düşürülüp darp edildi

Giriş Tarihi: 12.05.2025 17:18:27

Ankara'nın Sincan ilçesinde, 8 Mayıs günü meydana gelen olayda, 12 yaşındaki 7. sınıf öğrencisi E.K., okulda yaşadığı tartışmanın ardından arkadaşları tarafından parkta tuzağa düşürülerek darp edildi.

İddiaya göre, E.K., oyun oynama bahanesiyle parka götürüldü ve burada iki kız çocuğu tarafından yaklaşık 1 saat boyunca şiddete maruz kaldı.

Saldırgan çocuklar, şiddet anlarını cep telefonlarıyla kayda aldı.

Olayın ardından hastaneye kaldırılan E.K.'nin vücudunda zedelenmeler oluşurken, gözlerinde de görme kaybı yaşandığı öğrenildi.

Kızının psikolojik olarak kötü etkilendiğini belirten anne Gülten Kapan, saldırganlar hakkında şikayetçi olduklarını ve sürecin takipçisi olacaklarını ifade etti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.