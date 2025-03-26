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Ankara’da Kadir Gecesi coşkusu: Enderun usulü Teravih kılındı!
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Ankara'da Kadir Gecesi coşkusu: Enderun usulü Teravih kılındı!

Giriş Tarihi: 26 Mart 2025 23:29 Güncelleme Tarihi: 26 Mart 2025 23:29

Bin aydan hayırlı olarak kabul edilen Kadir Gecesi’nde Ankaralılar camilere akın etti. Osmanlı döneminde saray ve büyük camilerde uygulanan Enderun usulü teravih, Ayşe Hatun Özden Camii'nde yoğun katılımla kılındı. Kur’an-ı Kerim tilaveti, dualar ve tesbihatlarla geçen gece, duygu dolu anlara sahne oldu.

Bin aydan hayırlı olarak kabul edilen Kadir Gecesi'ni ibadetle geçirmek isteyen Ankaralılar, camilere akın etti. Osmanlı döneminde saray ve büyük camilerde uygulanan Enderun usulü teravih başkent Ankara'da uygulandı.

Kadir Gecesi programı, akşam namazının ardından Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından, Osmanlı döneminde saray ve büyük camilerde uygulanan Enderun usulü teravih kılındı. Tekbirler, salavatlar ve hatimler eşliğinde kılınan namaz, cemaate duygu dolu anlar yaşattı. Ayşe Hatun Özden Camii'nde yoğun katılımın olduğu programda, Kur'an-ı Kerim tilavetleri, dualar ve tesbihatlar gerçekleştirildi.

Ahmet Serdar Serbest adlı vatandaş, "Bin aydan hayırlı olan Kadir Gecesi'ni idrak ediyoruz. İnşallah sabaha kadar ibadetlerimize devam edeceğiz. Ümmeti Muhammed'in kurtuluşuna, Gazze'nin, Filistin'in, Doğu Türkistan'ın kurtuluşuna vesile olması için duacıyız. herkese hayırlı kandiller diliyorum" diye konuştu.

Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı din görevlileri, namaz öncesinde cemaate Enderun usulü teravihin tarihi ve uygulanışı hakkında bilgi verdi. Program boyunca yapılan dualarda, İslam alemi için hayır ve bereket temennisinde bulunuldu.
Gece, teravih namazının ardından tesbihat ve hatim dualarıyla devam etti.

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