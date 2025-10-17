Ankara Polatlı'da feci ölüm: Tohum ekme makinesinin altında kalan çiftçi öldü
Ankara’nın Polatlı ilçesinde traktöre bağlı tohum ekme makinesinin (mibzer) altında kalan 71 yaşındaki çiftçi Seyfi Şahin, yaralandıktan sonra traktörünü durdurmak isterken direksiyon başında yaşamını yitirdi.
Kaza, Polatlı ilçesi Çokören Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. Tarlasına tohum ekimi yapan Seyfi Şahin (71), traktörün arkasındaki tohum ekme makinesini (mibzer) yağlamak için araçtan indi. Ancak bu sırada dengesini kaybederek makinenin altına düştü.
Kendi imkanlarıyla kurtuldu ama…
Makinenin altında sıkışarak yaralanan Şahin, büyük çabayla kendi imkanlarıyla makinenin altından çıktı. O esnada hareket halinde olan traktörüne yetişip durdurmaya çalıştı. Yaklaşık 100 metre ilerleyen traktörü durduran Şahin, kısa süre sonra direksiyon başında bilincini kaybederek yığıldı.
İç kanama nedeniyle hayatını kaybetti
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Şahin'in iç kanama sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
Cenaze yarın toprağa verilecek
Evli ve 4 çocuk babası olan Seyfi Şahin'in cenazesinin yarın köy mezarlığında defnedileceği öğrenildi.